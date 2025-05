Mesmo com derrota, G4 vai a semifinal na Faber

Boni conquistou uma boa vitória e terminou a primeira fase com 13 pontos - Crédito: Divulgação

Fortes emoções marcaram a última rodada da primeira fase do Campeonato Veterano Clube Faber-Castell realizado na manhã deste domingo, 4, no Cedrinho.

Após a 7ª rodada, foram conhecidas as equipes semifinalistas e o G4, mesmo sendo derrotado pelo já eliminado Ice Polar/Drogaria Pepe por 5 a 2, garantiu a quarta colocação. O time se beneficiou pelo empate entre Rio Training e Ultrazinco/Sra. Fome em 4 a 4.

Assim a primeira fase terminou com o Ultrazinco, Boni, Sanfer e G4 como semifinalistas e postulantes ao título de 2025. Por outro lado, Rio Training, Ice Polar e WLM Engenharia estão eliminados.

Os resultados foram os seguintes:

Rio Training 4 x 4 Ultrazinco/Sra. Fome

G4 2 x 5 Ice Polar/Drogaria Pepe

Boni Centro Automotivo 3 x 1 Sanfer

Destaque da rodada

Já classificados, as equipes do Boni e Sanfer entraram em campo para decidir a colocação para a próxima fase. O Sanfer começou o jogo mais ativo e chegou algumas vezes com chances de gol, porém sem sucesso.

Após alguns minutos, o jogo ficou balanceado, mas o Boni vinha com um ataque mais veloz e em um cruzamento na área, o atacante Giva, acreditou no lance e concluiu em gol, abrindo o placar.

Com isso o Boni ficou empolgado e saiu para o jogo, mostrando o por que chegou nesta rodada já classificado. Em um dia inspirado, Elias, aumentou o placar para a sua equipe, deixando-os mais confortáveis na partida.

O Sanfer ainda tentou uma reação, buscando criar oportunidades e diminuir o placar. Porém, como o jogo não valia classificação, os jogadores utilizaram a partida para analisar seu adversário da semifinal.

O Boni, que impunha mais ritmo de jogo ampliou o placar novamente com o Elias, que oportunista recebeu um belo passe que o deixou livre para concluir em gol. O Sanfer antes do término do jogo, conseguiu diminuir o placar do jogo, efetuando um gol, marcado pelo jogador Tiago.

Classificação

