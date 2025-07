Meninas em quadra: São Carlos sedia festival inédito de Futsal Callejero

Realizado pela FESC, com apoio da Secretaria Municipal de Esporte, da Associação Sãocarlense de Futsal e da TV Educativa, o festival aposta em um formato diferenciado, inspirado no Fútbol Callejero – ou “futebol de rua” – um movimento latino-americano que utiliza o esporte como ferramenta de transformação social.

Sem árbitros em quadra, os jogos contam com a figura do mediador, responsável por promover o diálogo entre as equipes e auxiliar na construção coletiva das regras antes das partidas. As jogadoras também participam de uma roda de conversa após os jogos para avaliar não apenas o desempenho técnico, mas principalmente as atitudes dentro de quadra.

“O objetivo não é só formar atletas, mas cidadãs conscientes e engajadas. Queremos que elas levem para a vida os valores que aprendem aqui”, explica Eduardo Cotrim, presidente da FESC.

As inscrições são gratuitas e realizadas presencialmente no local, no momento da abertura. O festival será realizado na FESC, localizada na Rua São Sebastião, 2.828, na Vila Nery, e está aberto para meninas de 7 a 17 anos.

Além do incentivo à prática esportiva, o festival representa um espaço de acolhimento e empoderamento feminino dentro do esporte, tradicionalmente marcado pela presença masculina.

