Melhor do ano no triathlon paralímpico, são-carlense está a um passo da paralímpiadas

Crédito: Divulgação

O atleta paralímpico de triathlon Carlos Rafael Fonseca Viana, 20 anos, teve uma noite de intenso brilho ao receber terça-feira, 17, o Prêmio Brasil Paralímpico. O luxuoso evento ocorreu em São Paulo e premiou brasileiros de 24 modalidades paralímpicas. O são-carlense recebeu o troféu de Atleta do Ano pela segunda vez em sua carreira. A primeira foi em 2017.

No meio esportivo é conhecido como Carlos Viana. Treinado por Eduardo Braz e Juliano Veloso, integra o Sesi São Carlos e o prêmio conquistado foi graças ao pentacampeonato brasileiro, além da medalha de ouro em uma etapa da Copa do Mundo em Portugal, prata em outra etapa, só que na Espanha, além do 5º lugar na World Series, ocorrida na Suíça.

#AGORA JAPÃO

As excelentes colocações obtidas em 2019 credenciada Carlos Viana aos Jogos Paralímpicos que serão realizados em 2020 no Japão. “Hoje tenho 95% de chances de participar”, disse. “Faltam poucos pontos para atingir a meta”, disse o triatleta em entrevista exclusiva ao São Carlos Agora, no Sesi São Carlos.

O são-carlense disputa na categoria PTS5 (má formação congênita nos membros superior ou inferior – grau leve) e já iniciou uma preparação especial para carimbar o passaporte rumo a Tóquio.

“As conquistas deste ano mostram que estamos no caminho certo. É dar sequência ao trabalho. Portanto o foco é manter a assiduidade nos treinos e dedicação intensa. Os resultados são consequências daquilo que você faz”, analisou.

ATOR PRINCIPAL

Até hoje, em eventos olímpicos o Brasil foi apenas coadjuvante no triathlon. Carlinhos quer mudar o script e fazer com que o país passe a ser destaque. “Quero ser o ator principal”, afirmou, salientando que tem plenas chances de buscar uma medalha.

“A Paralímpiadas é a elite da elite e na categoria são dez atletas. Na Suíça fiquei em quinto lugar, mas a 50 segundos de uma medalha. Então não é nenhum absurdo e muito menos impossível dizer que posso sonhar alto. Tenho muito a evoluir e sou o segundo mais novo do ranking. Desta forma vou cheio de esperança e na certeza que irei lutar para buscar um lugar no pódio”, garantiu.

FÉ NO GAROTO

O técnico Juliano Veloso garantiu que Carlinhos tem condições de surpreender. “Portanto, briga por medalha”. Mas até as Paralímpiadas, falta ainda buscar os pontos restantes e cravar a presença são-carlense em Tóquio.

“Temos pela frente um trabalho intenso. Buscar aprimorar a questão física e cognitiva do atleta e fazer com que evolua ainda mais. A esperança por um pódio é real e até lá temos que controlar todas as variáveis que irão surgir pelo caminho. A certeza é que iremos entregar o Carlinhos da melhor forma possível para que tenha a chance de ser um medalhista paralímpico no triathlon”, finalizou Veloso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também