Medalhista no Troféu Brasil, são-carlense sonha com vaga olímpica

Jéssica brilhou no Troféu Brasil e agora treina de olho em vaga olímpica - Crédito: Divulgação

Cuiabá sediou de 6 a 9 de julho, o 42º Troféu Brasil de Atletismo, considerada a maior competição Interclubes da América Latina onde a elite do atletismo se encontra. Hoje, representante da Equipe UCA (União Catarinense de Atletismo), a são-carlense Jéssica Roberti da Silva marcou presença em sua oitava participação nos 400m rasos (sua especialidade) e nos revezamentos 4x400m misto e 4x400m feminino.

Após a participação nas três provas, em entrevista ao São Carlos Agora, Jéssica disse que sua participação foi ótima, e conseguiu se manter num nível competitivo dentro das suas projeções minha e do seu treinador, Thiago Melo. “Buscávamos também a classificação para a final e corri com a marca de 54s47 mas por 0,6 centésimos acabei ficando em 8º lugar nos 400m”, disse.

Já no revezamento 4x400m misto Jéssica disse que a equipe surpreendeu e ficou com a medalha de prata (corrida feita por Jéssica, João, Uhuru e Pedro), a apenas 2 segundos da equipe que bateu o recorde do campeonato.

No último dia de competição, a equipe de Jéssica disputou o revezamento 4x400m feminino e ficou com a medalha de bronze. “Mesmo eu sentindo uma contratura consegui contornar a situação e ajudar a minha equipe para mais essa conquista”, disse. Desta forma, a UCA sagrou-se a terceira melhor equipe do Brasil.

Após o Troféu Brasil, Jéssica retornou para São Carlos e após um merecido descanso, treina para as próximas competições previstas para a temporada. São dois eventos, sendo um em setembro e outro em novembro.

PRÓXIMOS PASSOS

Natural de São Carlos, onde retornou a residir no final de 2021 por necessidade, teve que montar sozinha uma estrutura de treinamento e trabalhar com seu treinador à distância.

De acordo com ela, no próximo mês, começa a corrida olímpica e mais uma vez disse que irá buscar a classificação para o Jogos Olímpicos de Paris 2024

“Pretendo de Início passar alguns meses treinando na cidade do meu treinador Thiago Melo (em Manaus) para que eu possa ter um acompanhamento direto e melhorias na minha performance e logo após retornar para São Paulo e começar as competições (tanto no Brasil quanto em GPS sul-americanos) com o intuito de somar pontos, subir no ranking e me classificar”, contou.

Ela disse que em 2021, por falta de estrutura e questões financeiras deixou escapar a participação na edição olímpia de Tóquio, mas agora com um pouco mais de experiência, afirmou que vai em busca dessa chance novamente.

