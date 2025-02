Matonense será ‘divisor de águas’ para o Grêmio São-carlense

Marcus Vinícius: “Temos que continuar evoluindo, se impor e equilibrados, buscar essa vitória dentro de casa” - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

De um lado o Grêmio São-carlense, em 13º lugar e com 3 pontos somados em quatro rodadas; do outro, a Matonense, que é lanterna e está zerado na classificação. Duas equipes pressionadas pela primeira vitória e com o sinal de alerta ligado quanto ao rebaixamento para a Série B do Campeonato Paulista.

Ambas estarão frente a frente a partir das 16h de sábado, 8, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista da Série A4, com a mesma proposta: conquistar a primeira vitória e espantar a má fase.

O Grêmio vem de um empate em Penápolis em 1 a 1. Já a Matonense foi humilhada em seus domínios pelo Colocado Caieiras, ao ser goleada por 5 a 0.

Para este compromisso, o Grêmio se reapresentou na segunda-feira, 3 e iniciou os preparativos para o importante jogo. O técnico Marcus Vinícius conta com todo o grupo e ele acredita que a partida é um ‘divisor de águas’ e o início da segunda parte do campeonato.

“E com uma ‘semana cheia’, estamos trabalhando muito para que possamos equilibrar os setores e essa primeira vitória venha no próximo sábado”, disse.

Por enfrentar uma equipe que só perdeu até aqui, o comandante gremista define a partida como “extremamente perigosa”.

Ele alerta que a Matonense mudou treinador, já que Paulo Melo foi demitido e Ney Silva (que dirigiu o São Carlos em duas oportunidades) foi contratado. Com ele, vieram seis novos atletas. “E isso dá novo ânimo para o clube, mas nós temos que continuar evoluindo, se impor e equilibrados, buscar essa vitória dentro de casa”, finalizou Marcus Vinícius.

A rodada

Sábado, 8

15h – Paulista x Inter de Bebedouro

15h – Colocado Caieiras x Nacional

15h – Taquaritinga x União Barbarense

15h – Jabaquara x Audax

16h – Grêmio São-carlense x Matonense

16h – Araçatuba x Barretos

19h30 – Vocem x São Caetano

Domingo, 9

10h – Joseense x Penapolense

