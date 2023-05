Mata-mata da Central League começa com jogos emocionantes

Bocaina perdeu de 2 a 1 para o Fundesport e precisa reverter o placar para ir à semifinal - Crédito: Divulgação

Chegou a hora de ver quem tem “garrafa vazia para vender”. Afinal, começou o mata-mata da Central League, competição promovida pela Liga Desportiva e que reúne equipes das categorias sub12, sub14 e sub16 da região central do Estado.

No final de semana foram realizados os jogos das quartas de final das categorias sub14 e sub16 nas cidades de Ibaté, Araraquara e Guariba e a competição, além de muita adrenalina, é marcada por pura emoção.

No sábado, 6, em Ibaté, no estádio municipal Dagnino Rossi, três grandes jogos. Pelo sub16, o Salesianos empatou em 1 e 1 com o Guarani de Matão. Já pelo sub14 novo empate, mas em 2 a 2 entre Salesianos e Apafug de Guariba. Por fim, encerrando a rodada tripla, mais uma igualdade no placar, mas agora sem gols, entre os anfitriões e a Fundesport de Araraquara.

Em Guariba, partida única pelo sub16. O Apafug recebeu a visita do Adesm de São Carlos e fez 1 a 0. Em Araraquara, no sub16, o Fundesport mostrou mais precisão nas finalizações e superou Bocaina por 2 a 1.

No domingo, 7, teve sequência as partidas e em Descalvado, pelo sub14, os anfitriões levaram a melhor em cima da Adesm de São Carlos e venceram por 3 a 2.

As partidas entre Flamingo de São Carlos e Ibaté pelo sub16 e Flamingo x Guarani de Matão pelo sub14, acontece na próxima quinta-feira, 11, em São Carlos.

A previsão é que no próximo final de semana sejam conhecidos os quatro semifinalistas de cada categoria da competição e a emoção promete ser grande.

