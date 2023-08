Marcus Vinícius trabalha por equilíbrio para Grêmio encarar o América

Após tropeço em Santa Bárbara, Grêmio busca reabilitação no Luisão - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

De olho em uma das vagas para as quartas de final do Campeonato Paulista da Série B, o Grêmio São-carlense busca a reabilitação na segunda rodada da terceira fase e a partir das 15h desta quarta-feira, 2, enfrenta o América de São José do Rio Preto no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira. A partida vale pelo grupo 15 que tem ainda Vocem x Barbarense no estádio municipal Antonio Viana da Silva.

Em último lugar no grupo, o time do técnico Marcus Vinícius precisa vencer para se manter em condições favoráveis. Para tanto, analisa, o momento é de equilíbrio. Na sua concepção, foi apenas o primeiro jogo da terceira fase e o foco agora é concentração para dois jogos seguidos no Luisão (além de América, o Vocem de Assis). “São compromissos importantíssimos para que possamos buscar as vitórias”, observou.

De acordo com o treinador, a responsabilidade aumenta para o compromisso desta quarta, uma vez que além de jogar em casa, o time vem de um resultado adverso. “Os meninos estão centrados e conversamos muito para que pudéssemos ajustar o grupo. Agora é construir um grande jogo”, comentou.

Sobre o desempenho da equipe, Marcus Vinícius garante que o rendimento tem sido bom. Porém, em sua análise, o que tem causado um pouco de preocupação é quanto a conclusão das jogadas de ataque, no momento das finalizações. “Vamos tentar fazer valer o mando de campo e colocar nosso ritmo e transformar volume de jogo em gols. Resta somente este detalhe”, afirmou.

Ainda mais no momento do campeonato, que se afunilou e resta somente 16 equipes que buscam duas vagas para as quartas de final e de olho no acesso a Série A3 de 2024.

Portanto, para o comandante do Lobo, todos os cinco jogos restantes tornam-se decisões. “Contra o América, não será diferente. Temos que estar atentos os 90 minutos, pois essa competição se resume muito nos detalhes e quem errar menos pode sair vencedor”, finalizou.

Leia Também