Marcus Vinícius quer “um final feliz” na semifinal da Bezinha

Após o jogo no Luisão, jogadores gremistas comemoram vaga para a semifinal - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Em 2022, bateu na trave. Com o regulamento do Campeonato Paulista da Série B beneficiando a equipe que tinha melhor campanha a jogar por dois empates para ir à final e conquistar o acesso a Série A3, a Itapirense se beneficiou e se classificou com um 0 a 0 e um 1 a 1 frente o Grêmio São-carlense, que foi eliminado e “morreu na praia”.

Marcus Vinícius era o técnico e lamentou profundamente o “quase acesso”. Agora, a história se repete. Mas a meta agora é buscar a vaga para a final e a garantia da A3 em 2024. O adversário será o União São João, de Araras e com melhor campanha, o segundo jogo será em São Carlos. Porém, o regulamento mudou e caso as partidas terminem empatadas, o vencedor sairá da cobrança das penalidades máximas.

Nesta temporada, pelo grupo 3, ainda na primeira fase, as duas equipes se enfrentaram e o União está em vantagem, com uma vitória e um empate. Mas isso não tira o otimismo do Grêmio. Tanto é que o treinador gremista afirmou que o foco já está nas partidas semifinais. “Vamos descansar e amanhã (segunda), retornaremos ao trabalho e estudar detalhadamente o adversário, que é difícil e qualificado. Acredito que serão dois grandes jogos e será importante que trabalhemos forte para buscar o acesso”, disse o técnico gremista.

