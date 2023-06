Marcus Vinícius quer melhor campanha e vai de Grêmio titular em Araras

Marcus Vinícius promete seriedade e empenho e colocar Grêmio com força máxima em Araras - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Já classificado e líder do grupo 3, o técnico Marcus Vinícius poderia se dar ao luxo e poupar jogadores nas duas rodadas restantes da fase de classificação do Campeonato Paulista da Série B.

Porém, o comandante do Grêmio São-carlense descarta time misto contra o União São João e adiantou que irá colocar em campo neste domingo, 18, a partir das 10h no estádio municipal Hermínio Ometto, força máxima.

Marcus Vinícius não pode contar apenas com Zé Vítor, Barbosa e Brandão, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Mas nas demais posições, adiantou que vai escalar o que tem de melhor.

Com 17 pontos no grupo 3 e com 100% de aproveitamento fora dos seus domínios, o técnico gremista quer além da liderança, tentar ser a equipe com a melhor campanha em toda a competição. “Esta é nossa meta. Assim, mais para a frente, poderá ser um diferencial para eventuais confrontos. Vamos com força máxima e na outra semana pensaremos com mais calma, já que iniciamos um trabalho específico com os atletas visando segunda fase”, salientou.

Indagado pelo São Carlos Agora, o treinador não escondeu a dupla satisfação por alcançar a primeira meta estabelecida pelo clube bna temporada 2023 da Bezinha. Além de espantar o ‘fantasma do rebaixamento’, segue firme em busca do acesso a Série A3 em 2024.

“Estamos felizes por atingirmos a meta com três rodadas de antecedência. Mas queremos mais na competição. Agora é buscar evoluir cada dia, pois a cada fase avançada o nível da competição aumenta”, salientou.

GRUPO 3

1. Grêmio São-carlense, 17 pontos

2. XV de Jaú, 16 pontos

3. União São João, 13 pontos

4. Independente, 11 pontos

5. Mogi Mirim, 5 pontos

6. São Carlos, 4 pontos

