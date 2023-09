Marcus Vinícius lamenta eliminação, agradece torcida e faz balanço positivo

Marcus Vinícius agradeceu a torcida e fez um balanço positivo do trabalho executado no comando técnico - Crédito: Fernando Zanderim Junior

Sentimentos de angústia, chateação e de tristeza. Abalado emocionalmente, o técnico Marcus Vinícius lamentou a eliminação do Grêmio São-carlense no Campeonato Paulista da Série B. Pelo segundo ano seguido, o clube bateu na trave e ficou perto do acesso a Série A3 do Campeonato Paulista.

Durante entrevista, o técnico fez um balanço do trabalho feito ao longo de 2023, quando agradeceu a torcida e fez um balanço positivo do trabalho executado no comando técnico.” Ele é um dos mais longevos do país e completou quatro anos à frente do Lobo da Central.

Contra o União São João, sábado, 16, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, o Grêmio venceu de virada por 2 a 1. Entretanto, teria que fazer 3 a 1 para levar para as penalidades máximas ou três gols de diferença para reverter a desvantagem.

“Não conseguimos ir além pois, pelo segundo ano seguido caímos na semifinal e ficamos a um gol do acesso. O União e o Catanduva subiram. O campeonato teve 36 times”, lembrou. “Apesar da dor, da tristeza e chateação, consigo ver coisas boas. Se no começo, ia somente 100 torcedores no Luisão, conseguimos levar quase 3 mil. Acredito que conseguimos reacender a chama do torcedor. Agradeço a Deus por tudo. A resiliência dos nossos jogadores e da direção. Por dois anos batemos na trave. Agradeço ao torcedor que acreditou no nosso trabalho. Obrigado de coração. Peço desculpas por não ter conseguido atingir a meta. O importante é que a direção do Grêmio realiza um trabalho sério e o projeto irá continuar. O clube continuará a lutar. Só tenho a agradecer este período que passei por aqui. O futuro a Deus pertence. Acredito que os quatro anos de dedicação teve um saldo positivo. O Grêmio é respeitado através de uma construção diária. Muitos querem jogar no clube. Quanto ao nosso futuro, vamos aguardar e ver o que temos pela frente”, finalizou.

