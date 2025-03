Marcus Vinícius lamenta briga pela degola e diz que A4 foi de aprendizado

Marcus Vinícius: “Não faltou entrega durante a competição. Temos agora que refletir” - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

A expectativa era de brigar pelo G8 e quiçá, buscar o sonhado acesso a Série A3. Mas o “fantasma” do rebaixamento assombrou o Grêmio São-carlense que teve que brigar para não ser rebaixado para a Bezinha. Este foi o resumo da temporada 2025 no Campeonato Paulista da Série A4 que terminou com o empate em 0 a 0 com o Nacional, sábado, 22, à tarde, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira. A equipe terminou em 14º lugar com 14 pontos e contou com a derrota do Audax, em Osasco, para o Colorado Caieiras por 3 a 1. A equipe ficou com 11 pontos e ao lado da Matonense, com 1 ponto, foram as rebaixadas.

Após a partida, o técnico Marcus Vinícius fez um balanço. Inicialmente reconheceu que a permanência do Lobo foi mais em virtude da derrota do Audax, mas reforçou que o Grêmio se entregou ao máximo no empate frente ao Nacional.

“Não faltou entrega durante a competição. Temos agora que refletir, mas pela primeira vez brigamos lá embaixo. Desde 2020, brigamos por coisas grandes. Mas foi um ano de aprendizado. Com o ponto final na A4 temos que fazer reflexões e ver os próximos passos. Respeito o torcedor, mas não faltou garra, atitude e determinação. Agradeço ao apoio de todos, a quem sempre tratei com respeito e educação. Lamento profundamente a campanha, mas o time passou por problemas extracampo, que não convém detalhar”, pontuou Marcus Vinícius.

Sendo um dos profissionais que viu o clube nascer profissionalmente, ele não mediu palavras para definir seu sentimento. “Amo de paixão o Grêmio e desde 2020 é uma instituição que cresce. E acredito que estará muito mais forte em 2026. Diante das dificuldades, o clube se preparou e vai buscar algo muito maior, com certeza”, finalizou.

Leia Também