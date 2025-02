Marcus Vinícius lamenta adiamento do jogo. “Vamos nos preparar novamente”

Compartilhar no facebook

Marcus Vinícius lamentou o adiamento e afirmou que a responsabilidade pela vitória aumenta - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

“Uma situação inusitada”. Assim definiu o técnico Marcus Vinícius ao comentar o adiamento do jogo entre Grêmio São-carlense x Jabaquara, pela 10ª rodada do Paulista da Série A4 e que deveria ter ocorrido na noite desta quarta-feira, 26. Porém, devido ao furto da fiação elétrica de uma das torres do estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, a partida será a partir das 15h desta quinta-feira, 27, na mesma praça esportiva.

O comandante gremista disse que o clube é conhecedor de todos os resultados da rodada e com isso, aumenta a responsabilidade pela vitória frente ao Leão do Macuco.

“Com o adiamento, quebrou toda uma preparação realizada desde segunda-feira. Ao saber do adiamento, procuramos orientar os jogadores e colocá-los em repouso o mais rápido possível. Vamos jogar sob um calor forte, que requer um novo planejamento e um novo ciclo de preparação. Mas independentemente disso, vamos trabalhar forte, sabedores da necessidade do resultado. A nossa proposta é construir um jogo propositivo e buscar a vitória incessantemente. Esperamos contar com a torcida e somar os três pontos”, disse o técnico gremista.

