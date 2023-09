Marcus Vinícius encerra trabalhos no Grêmio São-carlense

SIGA O SCA NO

Marcus Vinícius durante uma partida da Bezinha: “São ciclos que tem começo, meio e fim. Este foi o momento de encerrar em comum acordo entre clube e eu” - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Uma trajetória que se iniciou em meio a pandemia da Covid-19, mais exatamente no dia 18 de outubro e que terminou na manhã desta sexta-feira, 22. Após quatro temporadas, duas semifinais de Campeonato Paulista da Série B e 60% de aproveitamento, Marcus Vinícius encerra o ciclo no comando técnico do Grêmio São-carlense.

Ao longo de três anos e quatro participações na Bezinha, Marcus Vinícius comandou o Lobo da Central em 68 jogos, com a conquista de 33 vitórias, 23 empates e 12 derrotas, com aproveitamento de 60%.

No início da tarde desta sexta-feira, como sempre fez ao longo de três anos, o ex-técnico gremista mostrou cordialidade e muita simpatia ao salientar que a decisão pelo término da parceria foi em conjunto. “São ciclos que tem começo, meio e fim. Este foi o momento de encerrar em comum acordo entre clube e eu. Agora quero descansar, curtir a esposa e os filhos. Ter meu momento família. Depois esperar o mercado e projetar novos desafios”, disse, garantindo que hoje não tem nenhuma oferta na mesa. “Por hora, não há nada. Quero aproveitar este momento e também terminar minha pós-graduação em Psicologia do Esporte. Será um momento de reflexão e de curtir minha família”, finalizou.

Reconhecimento

Em nota via assessoria de imprensa, o Grêmio se pronunciou sobre a saída do treinador. Mostrou reconhecimento e carinho pelo trabalho desenvolvido por Marcus Vinícius, conhecido no meio esportivo como Viola.

“Toda história tem começo, meio e fim...ou melhor: começo, meio e recomeço.

Em comum acordo, clube e treinador decidem que é o momento de recomeçar, em novos caminhos.

Chegando ao Grêmio em janeiro de 2020, o treinador Marcus Vinicius, Viola, foi parte fundamental na construção do Lobão que conhecemos hoje.

Em meio a pandemia, Viola estreou no dia 18 de outubro, na vitória por 2x1 diante da Matonense fora de casa.

De lá pra cá, foram 4 temporadas, 68 jogos, 33 vitórias, 23 empates e 12 derrotas, com aproveitamento de 60%.

