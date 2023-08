Marcus Vinícius diz que momento é de “humildade e pés no chão”

Marcus Vinícius prega humildade e chama a torcida: “espero que possamos ter mais de mil pessoas no Luisão” - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

A boa vitória na tarde de sábado, 26, no estádio municipal Antonio Lins Ribeirão Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista da Série B, tem apenas que ser comemorada. E no final de semana. O gol de Matheus Barbosa deu a vitória por 1 a 0 e uma vantagem para o Grêmio São-carlense. Mas o técnico Marcus Vinícius prega “humildade e pés no chão”.

“Não tem nada garantido”, antecipou, ao se referir ao segundo jogo que será sábado, 2, a partir das 15h no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. O Lobo joga pelo empate para garantir presença na semifinal e manter o sonho do acesso à Serie A3 em 2024.

Durante entrevista, o técnico enalteceu o jogo em que o Grêmio venceu o Barbarense. “O resultado foi definido nos detalhes. Eles tiveram duas excelentes chances e desperdiçaram. Nós fomos mais eficientes e conseguimos a vitória em lance de bola parada. Estava frente a frente as duas melhores defesas da Bezinha. Portanto dois elencos competitivos”, explicou.

Marcus Vinícius disse que o período de comemorar o resultado é somente o final de semana. Segundo ele, na segunda retornam os treinos e a expectativa é de mais um jogo duro e bem disputado. “Vamos montar uma nova estratégia para conter o adversário que tem um técnico que é um dos ‘reis’ do acesso”, disse, ao se referir a João Vallim, técnico do Barbarense. “Quem está chegando nesta fase, são clubes que montaram grandes elencos e trabalham o coletivo”, avaliou.

Nova convocação

Marcus Vinícius aproveitou para, novamente, convocar os torcedores gremistas para o decisivo jogo. “Espero que possamos bater novamente o recorde e superar a casa dos mil torcedores. Temos que fazer valer o fator casa e a presença da torcida no Luisão é fundamental. Ela nos empurrará para o resultado positivo”, finalizou.

