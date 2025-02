Marcus Vinícius diz que empate foi justo, mas afirma que pênalti foi duvidoso

Lance em que o árbitro viu a bola bater na mão de Hilário: bola bateu na barriga do defensor. - Crédito: Reprodução/TV FPF

Logo após o empate em 1 a 1 contra o Inter de Bebedouro no estádio municipal Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, pela 8ª rodada do Paulista A4, o técnico Marcus Vinícius, insatisfeito e com um longo suspiro, mostrou insatisfação quanto a arbitragem de Nelson Marques da Silva.

“Prefiro pular a arbitragem e focar só no jogo”, lamentou quanto ao lance ocorrido aos 17 minutos do segundo tempo, quando o mediador assinalou penalidade contra o Lobo da Central quando a partida estava 1 a 0 para os anfitriões. Ele teria visto a bola bater na mão do zagueiro Hilário. Porém, uma imagem ‘congelada’ da transmissão da TV FPF que era feita ao vivo, mostrou que a bola bateu na barriga do defensor gremista.

“Sofremos com um pênalti duvidoso”, lamentou Marcus. “O jogo foi movimentado. Fomos melhores no primeiro tempo, fizemos 1 a 0 e tivemos a chance de ampliar. Na segunda etapa o Inter foi mais eficiente. Acredito que o resultado foi justo e estamos ‘colados’ no G8”, disse.

Barbarense

Domingo, 23, o próximo desafio é contra o União Barbarense, na casa do adversário. Retornam o zagueiro Thurram e o meia Gustavo Cabelo, que cumpriram suspensão.

Marcus disse que a partir de agora começa a preparação para este novo desafio, salientando que a A4 é um campeonato duro e curto.

“Vamos descansar e recuperar os atletas. A meta é dar mais um passo e evoluir contra o Barbarense. Vamos na casa do adversário, buscar fazer uma boa apresentação e recuperar os pontos que não conquistamos em casa”, finalizou.

