Marcus Vinícius dirigirá o Grêmio na Série B: “quero fazer história no clube”

Crédito: Marcos Escrivani

Após deixar sua marca no São Carlos, clube que defendeu por vários anos como atleta nas Série A3 do Campeonato Paulista e chegou a ser técnico das categorias de base, Marcus Vinícius será agora o técnico do Grêmio São-carlense no Paulista da Série B. Será inclusive a sua estreia como treinador em uma equipe profissional.

Animado com a nova perspectiva de vida, Marcus Vinícius disse ao São Carlos Agora que está motivado e animado e espera fazer história no time.

“Minha expectativa é a melhor possível. O clube tem um projeto a longo prazo e quer reestruturar e profissionalizar o futebol. Fico feliz em poder fazer parte deste trabalho”, comentou.

O time está em fase de montagem e atletas passam por avaliação e outros estão sendo contatados. O treinador salientou que o grupo a ser montado tem como meta inicial buscar passar pela primeira fase e evitar a recém-criada Série B2 (quinta divisão) em 2021.

“Estamos em um grupo muito forte e é necessária uma equipe qualificada. A meta inicial é passar para a segunda fase e assim se manter na divisão. A partir daí será traçado um novo objetivo pois estaremos entre os 16 melhores times. Portanto, o acesso a Série A3 também fará parte dos planos”, comentou.

Marcus Vinícius disse ainda que uma das motivações que o levaram a assumir o Grêmio foi o trabalho sério proposto. “Passou credibilidade. Por isso acredito que poderei montar um bom grupo, realizar bons jogos e consequentemente obter boas vitórias”, complementou.

“ASSUNTO DELICADO”

Por anos, hoje técnico Marcus Vinícius, mas há anos como atleta, o lateral direito e meia Viola se consagrou como ídolo da torcida do São Carlos FC. “Se mudei de time, não vejo isso como uma possível rivalidade. E sim, uma oportunidade. Construí uma história na Águia que nunca será apagada. Meu nome sempre estará lá. Vivi muitas coisas boas e algumas ruins. Mas faz parte do futebol. Porém chegou o momento de novos ares”, ponderou, ao definir a troca como um “assunto delicado”.

Marcus Vinícius deixou claro que respeita e admira a instituição São Carlos, clube que fez com que criasse raízes na cidade e passasse a morar com sua família. “Sou eternamente grato”.

Entretanto, nas primeiras semanas de 2020 quando teve ciência que não teria espaço na Águia, pois Toninho Carlos foi anunciado como técnico do clube, ficou sem espaço. “Encerrei 2019 certo de que seria treinador de 2020 e de repente me deparei com anúncio de um novo treinador. Isso me fez repensar junto com minha esposa e decidimos buscar novas oportunidades. Foi difícil tomar uma decisão, mas entendemos que para meu crescimento seria melhor. Partindo daí foi informar a diretoria do São Carlos sobre minha decisão da minha saída do clube. Agradeci a atual diretoria e foi um ciclo que encerrou. Eu preciso trabalhar e ao mesmo tempo não posso ficar longe da minha mulher e da minha filha que é pequena. Como fiquei sem espaço no São Carlos e vi uma grande oportunidade no Grêmio, tomei esta decisão. Afinal, a vida segue e temos que trabalhar e nos empenhar para que possamos dar conforto e dignidade para as pessoas que amamos”, finalizou o treinador do Grêmio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também