Marcus Vinícius convoca torcida para empurrar o Lobo na Bezinha

Forjado a ferro e fogo: Grêmio a um jogo das quartas da Bezinha - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Novos ares no Grêmio São-carlense: de otimismo, confiança e perseverança. Desta forma, direção, comissão técnica e jogadores esperam que o estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, receba um recorde de público e supere a marca dos mil torcedores na tarde de sábado, 19. Às 15h, termina a terceira fase do Campeonato Paulista da Série B e o Lobo recebe a visita do União Barbarense.

Uma vitória simples, coloca o time nas quartas de final. Atualmente está em segundo lugar no grupo 15, com 6 pontos. O adversário deste sábado lidera com 9 pontos e joga pelo empate para se classificar. Ao Lobo, só a vitória interessa para não depender de resultado. O outro jogo do grupo será entre Vocem x América, no estádio Antonio Viana, em Assis.

FORJADO A FERRO E FOGO

A campanha de altos e baixos, principalmente na terceira fase da Bezinha, fez com que o técnico Marcus Vinícius analisasse de uma maneira inusitada a participação gremista.

“Estamos sendo forjados a ferro e fogo. A campanha do ano passado foi mais consistente no campeonato e não passamos por tantos desafios. Em 2023, por exemplo, a Bezinha está muito mais competitiva e na terceira fase, começamos com duas derrotas e fomos considerados os piores. Agora, que voltamos a ter chances e dependemos de uma simples vitória, não somos os melhores. Temos sim, que manter o equilíbrio. Nos momentos bons e ruins. Sábado, fazer um grande jogo contra um adversário difícil e buscar o resultado positivo”, disse.

“OITAVAS” E LUISÃO CHEIO

Sábado, é a partida da vida para o Grêmio na temporada. Uma vitória simples coloca a equipe no mata-mata da Bezinha. Diante de tamanha importância, o comandante gremista fez um apelo.

“Convocamos a torcida para bater o recorde de público e nos apoiar nesta decisão. Espero que tenhamos mais de mil pessoas para ajudar o Lobo a construir a vitória. O Grêmio é um clube diferente, que não pensa só em futebol. Pratica ações sociais, coisas do bem e merece todo o apoio”, afirmou.

Marcus Vinícius salientou ainda que a partida contra o Barbarense é considerada uma decisão, um “mata”. Para ele, é uma “oitavas de final” antecipada.

“Se ganharmos (e vamos ganhar) estaremos nas quartas de final. Precisamos de uma vitória simples para garantir a vaga e com a ajuda dos torcedores, vamos conseguir atingir a meta”, finalizou o técnico gremista.

