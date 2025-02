Marcus Vinícius comemora vitória e garante: “time está ganhando confiança”

Para Marcus, Grêmio está ‘engrenando’ e torcida tem que confiar: Atletas comemoram gol em Assis - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Futebol não é ciência exata. Mas o planejamento feito pela comissão técnica e direção do Grêmio São-carlense, a princípio, está perfeito. Afinal, em diversas entrevistas, o técnico Marcus Vinícius garantiu que o Lobo ganharia consistia e passaria a realizar apresentações mais consistentes e passaria confiança aos torcedores.

As declarações do comandante gremista, conferem. Afinal, nas quatro primeiras partidas, o Grêmio ficou devendo futebol e deixou desconfianças. Derrota na estreia e três empates. Entretanto, aos poucos a equipe encaixou e os jogadores passaram a desempenhar melhor e culminou na noite de sábado, 15, com a primeira vitória fora de casa (2 a 0 no Vocem) e uma invencibilidade de 6 jogos.

“Vou dizer pela última vez. De fato, começamos os trabalhos no dia 2 de janeiro e estreamos no dia 22 e no dia 15 de fevereiro, já fizemos sete jogos. Fomos a última equipe a começar a preparação”, frisou o técnico Marcus Vinícius que mostrou satisfação com o rendimento do time ao final da vitória frente o Vocem. “Estou muito feliz. Os jogadores construíram o resultado. Controlamos a partida no primeiro tempo e soubemos nos defender no segundo tempo. Foi uma excelente partida”, resumiu o treinador.

De acordo com ele, a equipe descansou no domingo e nesta segunda-feira, 17, retorna às atividades pensando na partida contra o Inter de Bebedouro. “É mais um confronto direto e mais uma vitória, vamos entrar no G8”, disse. “Por isso peço que a torcida confie mais e acredite no nosso trabalho. Se alguém estava com dúvidas, a nossa dedicação está aí. Que possamos levar pelo menos uns mil torcedores no Luisão. Acreditem na gente”, reforçou.

