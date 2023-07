Marcus Vinícius comemora vaga e elogia consistência do Grêmio

Grêmio terminou a segunda fase sem perder nenhum jogo - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Com o primeiro acesso garantido em 2023 (série A4 na próxima temporada) e a vaga garantida para a terceira fase, o Grêmio São-carlense terminou invicto a segunda fase do Campeonato Paulista da Série B. Foram três vitórias e três empates. Totalizou 12 pontos e a primeira colocação do grupo 12.

Com isso, o técnico Marcus Vinícius projetou a próxima meta: a classificação para as quartas de final da Bezinha. O Grêmio está no grupo 15, ao lado do Vocem de Assis, União Barbarense e América de Rio Preto.

Ao final da segunda fase, o técnico Marcus Vinícius exaltou o desempenho gremista. “Não perdemos nenhum jogo e fomos consistentes. Após um jogo intenso contra o Rio Branco, onde tivemos pela frente um adversário difícil, vamos agora descansar e na terça-feira retornar forte para mais uma fase que promete ser ainda mais complicada, com adversários experientes e em ascensão”, disse o técnico.

