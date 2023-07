Marcus Vinícius comemora a vitória em “jogo chato”

Na arquibancada, garotinha mostra o amor ao Lobo da Central: “O Grêmio é nosso” - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

A vitória por 2 a 0 diante do Jabaquara, quando o Grêmio terminou com um atleta a menos (Pablo foi expulso aos 38 minutos da etapa final) na tarde de sábado, 8, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, foi muito comemorado pelo técnico Marcus Vinícius.

A partida marcou o encerramento do turno inicial da segunda fase. O Lobo da Central terminou na liderança do grupo 12, com sete pontos em nove possíveis. A primeira meta traçada pelo clube no Paulista da Série B está a um jogo de acontecer: basta vencer novamente o Jabaquara, porém em Santos, chegar a 10 pontos e carimbar presença no Paulista da A4 em 2024 e conquistar o primeiro acesso.

Ao final da partida, ainda roco de tanto orientar os atletas, o técnico gremista lamentou o fato da equipe não colocar em prática o modelo de jogo (principalmente no primeiro tempo), mas enalteceu o empenho dos seus comandados. “Vencemos um jogo chato. Sofremos e não queria que fosse assim. Temos que comemorar, pois atingimos a meta neste primeiro turno e estamos na liderança”, disse. “No segundo tempo tomaram algumas decisões erradas, fomos pressionados após a expulsão de Pablo. Mas isso é normal. Os atletas são jovens e irão amadurecer ao longo do campeonato e ganhar casca. Estamos sofrendo, mas estamos vencendo. O importante é que estamos em um clube sério e está se firmando no cenário paulista e nacional”, elogiou.

DESCANSO E TRABALHO

Após a partida, todos os jogadores e comissão técnica ganharam dois dias de folga e no início da semana retornam para o próximo compromisso que será contra o mesmo Jabaquara, mas no estádio Espanha, em Santos. A partida marca o início do returno da segunda fase.

Pablo, expulso, cumpre suspensão. Herbert, lesionado, está fora. No restante, Marcus Vinícius terá força máxima. “Vamos treinar forte, corrigir os erros e trabalhar forte”, disse. “A meta é buscar mais uma vitória, garantir a vaga antecipada para a terceira fase e garantir o primeiro acesso”, finalizou o comandante gremista.

Leia Também