Marcus Vinícius busca com auxílio de vídeos, corrigir falhas no Grêmio São-carlense

A derrota para o Amparo por 1 a 0, no primeiro jogo-treino, serviu como alerta para o técnico Marcus Vinícius. Ele gostou do desempenho dos jogadores do Grêmio São-carlense, que se prepara para a Série B do Campeonato Paulista, mas fez algumas ressalvas, garantindo que durante os 90 minutos, ocorreram várias “tomadas de decisões” equivocadas.

Após praticamente seis meses de atividades remotas, onde ocorreram treinos físicos e “zero” contato com a bola, o treinador considerou as falhas como normais e utilizou as palestras com o uso de vídeos para tentar solucionar os equívocos.

Agora o time se prepara para o segundo jogo-treino que será novamente contra o Amparo. Só que no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, no sábado, 10, a partir das 10h, sem a presença de público.

“Quanto ao posicionamento e até mesmo o comportamento, eu gostei. Quero agora ajustar as tomadas de decisões. Acredito que vamos evoluir um pouco mais”, admitiu.

SEM COVID-19

Após atividades intensas durante três semanas, nenhum atleta foi positivado para a Covid-19. Neste período, duas vezes por semana, os jogadores trabalham em dois períodos e nos demais dias, uma atividade diária.

“Os treinos são intensos, pois temos que correr contra o tempo”, disse Marcus Vinícius, ao se referir a estreia na Bezinha, que será dia 18 de outubro contra a Matonense, na casa do adversário.

AMPARO E REFORÇO

Sem atletas lesionados, o Grêmio irá com força máxima para encarar o Amparo. Contudo Marcus Vinícius prevê uma menor quantidade de alterações ao longo da partida. A certeza é que, mesmo sendo um jogo-treino, cobra a vitória.

“Converso com os jogadores a respeito desta partida como se fosse um mata-mata. Perdemos lá e temos que ganhar aqui. É um amistoso, mas nosso time tem que gostar de vencer. Busco conscientizá-los como se fosse uma partida oficial, que valesse três pontos. Quero a vitória”, garantiu.

Uma novidade revelada pelo treinador é que João Pedro, volante que defendia o Pouso Alegre/MG é o novo reforço. “Estamos qualificando o grupo, pois a Série B deste ano está mais curta, mas será muito mais disputada e exigente. Temos que ter uma equipe competitiva e forte”, finalizou.

