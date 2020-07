Marcus Vinícius acredita que Série B começa em setembro

“Por ora, está tudo nebuloso. Não acredito que os 42 times confirmem a participação", opina Marcus, a respeito da Série B - Crédito: Marcos Escrivani

Por ora, é especulação. Porém há fortes indícios que o Campeonato Paulista da Série B deverá começar em setembro. Esta é a expectativa no Grêmio São-carlense, que começou a se preparar para o retorno às atividades em um Centro de Treinamento próprio e devido à ampla área verde, com direito ao confinamento dos atletas (com treinos diários) e saídas somente para o dia dos jogos em época de pandemia da Covid-19.

O otimismo do reinicio das atividades presenciais foi revelado pelo técnico Marcus Vinícius em entrevista exclusiva ao São Carlos Agora neste final de semana. Entre às ponderações pontua-se o retorno da Série A-1 do Paulista para o dia 22 de julho (término em 8 de agosto). “Sem contar que nesta terça-feira (14), vai acontecer uma videoconferência com diretores da FPF e representantes do time da A2 para marcar o retorno do torneio. Posteriormente será da A3 e por fim o nosso”, comentou, ao se referir a Série B. “Por isso estamos nos planejando para retornar os treinos na primeira quinzena de agosto”, esclareceu.

INDEFINIÇÕES

Com a aproximação do retorno às atividades, Marcus Vinícius afirmou que algumas indefinições pairam sobre a Série B. Ele não descartou que muitos clubes, em dificuldades financeiras, desistam do certame. Com isso, poderão ser feitos novos grupos.

“Por ora, está tudo nebuloso. Não acredito que os 42 times confirmem a participação. Acho que iremos mudar de grupo e a primeira fase ser ainda mais regionalizada e com isso ficarmos em um grupo com times bem tradicionais como Rio Branco de Americana, XV de Jaú, Independente de Limeira, entre outros. Clubes com tradição. Devido a tudo isso, não podemos cravar se a Bezinha termina este ano ou em 2021. Vamos ter que aguardar a nossa vez para as definições”, observou o técnico. “A única certeza é que irá permanecer a possibilidade do acesso a Série A3”, emendou.

METAS PERMANECEM

Independentemente de grupo, do dia do reinicio, da fórmula de disputa, as metas no Grêmio São-carlense permanecem. Marcus Vinícius garantiu que tem em mãos atletas que lhe dão a possibilidade de montar um grupo altamente competitivo. “Com isso, mesmo com a pandemia e os investimentos da patrocinadora, podemos manter as metas traçadas em janeiro que é inicialmente se classificar para a segunda fase e posteriormente alçar voos maiores e ter ambição. Ou seja, nossa meta é o acesso e colocar o Grêmio na A3”, disse.

ATIVIDADES INTENSAS

A partir do momento em que o início do campeonato for marcado e os treinos presenciais acontecerem, Marcus Vinícius acredita que terá um mês de atividades no CT. Ele acha o tempo curto, porém o suficiente para as primeiras rodadas.

“O que ajudou muito é que durante os três meses tivemos atividades remotas, com os jogadores mantendo-se em atividade. Estão com um condicionamento físico razoável. Quando os treinos no CT acontecerem, após uma semana irei entrar com os trabalhos com bola (treinos técnicos e táticos) e vamos dar sequência aos trabalhos. Nas palestras regulares, eu sinto uma grande vontade dos atletas em voltar a trabalhar. Estão com “fome” de bola e satisfeitos pela retaguarda dada pelo clube em época da Covid-19”, finalizou o técnico.

