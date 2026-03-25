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quarta, 25 de marÃ§o de 2026
Esportes

Lutador de SÃ£o Carlos vence no Fight Day em IbatÃ©

25 Mar 2026 - 14h38Por Jessica Carvalho R
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Lutador de SÃ£o Carlos vence no Fight Day em IbatÃ© -

No último fim de semana, a cidade de Ibaté foi palco de mais uma edição do campeonato Fight Day, reunindo atletas de diversas regiões em disputas intensas e de alto nível técnico.

Um dos grandes destaques do evento foi o lutador Diógenes Matheus R. Ferreira, conhecido como “Dege”, representante da equipe Team Pedro Santos. Competindo na categoria até 66 kg, o atleta enfrentou Alex Costa, da academia Barra Fight Team Veras, da cidade de Itapuí, em uma luta na modalidade K1.

O confronto, bastante aguardado pelo público, correspondeu às expectativas e foi marcado por equilíbrio e intensidade. Demonstrando preparo físico, estratégia e determinação, Dege soube aproveitar os momentos decisivos do combate para garantir a vitória e subir ao topo do pódio, levando o nome de São Carlos ao destaque.

O resultado reforça o crescimento do atleta no cenário das lutas e evidencia o trabalho desenvolvido pela equipe Team Pedro Santos. A conquista também representa mais um passo importante na trajetória de Dege, que vem se consolidando em competições regionais.

Após a luta, o atleta celebrou a vitória ao lado de sua equipe e destacou a importância da disciplina, dos treinos e do apoio recebido durante toda a preparação.

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