Luiza Fauvel de Moraes é “dose dupla” no Brasileiro de Hipismo: duas vezes terceiro lugar

A amazona são-carlense Luiza Casale Fauvel de Moraes, de apenas 9 anos, continua fazendo história no Campeonato Brasileiro de Hipismo. Sob o comando dos técnicos Rogério Radaeli, da Hípica Damha e de José Batista filho, da Seleção Paulista, ela brilhou no segundo dia de provas no Campeonato Brasileiro que é realizado na Hípica Santo Amaro, na capital paulista.

Na abertura da competição, na sexta-feira, 6, ela ficou em 3º lugar no individual geral e neste sábado, 7, repetiu a dose ao montar Pilatus.

Ainda neste sábado, com Canto Blanco, repetiu a dose e foi a terceira melhor amazona defendendo a seleção paulista ao lado de outros três companheiros.

Luiza compete na categoria 90 centímetros e neste domingo, 8, será realizada a finalíssima. A são-carlense tem excelentes chances de figurar entre as primeiras colocações tanto no individual geral como por equipe, representando a seleção paulista.

“O desempenho da nossa amazona está sendo excelente”, disse Radaeli ao São Carlos Agora. “No individual geral ela pode surpreender e conquistar um expressivo resultado e por equipe, ajudar a seleção paulista a ganhar o torneio nacional”, resumiu.

