Luisão terá jogo de vice-líderes no Paulista sub17

Sub17 está animado e quer mais três pontos - Crédito: Fernando Zanderim Junior

Um jogo de vice-líderes. Assim será a partida entre as equipes sub17 do Grêmio São-carlense x CA Taquaritinga, pelo grupo 4 do Campeonato Paulista sub15 e sub17. A partir das 9h deste sábado,29, tem rodada dupla no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão pela quarta rodada da fase de classificação.

Os Pequenos Lobos e o CAT estão com seis pontos ganhos cada e realizam uma boa campanha. O time gremista está animado e promete empenho para buscar um bom resultado. Essa é a expectativa do técnico Rafael Sundermann.

"A semana foi muito produtiva e conseguimos um bom resultado na última partida contra um dos adversários mais difíceis do grupo, mas já é passado. O Taquaritinga também vem de vitória e esperamos uma partida muito difícil no Luisão. Dentro do nosso planejamento de classificação é primordial buscar os 3 pontos, principalmente jogando em casa", resumiu.

Também pelo grupo 4 e abrindo a rodada, o sub15 do Grêmio, com 4 pega o CAT que nesta categoria é o lanterna e ainda não somou um ponto sequer.

