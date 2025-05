Luisão terá jogo de líderes pelo Campeonato Paulista

Lobinhos, invictos, recebem o União São João, que também não perderam no campeonato - Crédito: Ismael e Delma Fotografias

A manhã esportiva deste domingo, 1, promete ser empolgante para os torcedores do Grêmio São-carlense, já que as categorias de base estarão em ação pelo Campeonato Paulista sub13 e sub14 no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Pela terceira rodada da primeira fase, os Lobinhos recebem a visita do União São João de Araras, a partir das 9h. Pelo grupo 3, na categoria sub13, uma partida de líderes e invictos.

Grêmio São-carlense e União estão com 7 pontos ganhos e quem vencer pode assumir a liderança isolada da competição. Um detalhe a parte, é que o time ararense não tomou gols nas duas primeiras rodadas.

Pelo sub14, um jogo que também vale as primeiras colocações. O Lobinho está com 5 pontos, enquanto que o União São João, com 4 pontos. Em comum, as duas equipes igualmente ainda não sabem o que é perder no campeonato.

A rodada

A partir das 9h

XV de Jaú x Porto Football

Rio Claro x Ferroviária

Grêmio São-carlense x União São João

Matonense x Velo Clube

Leia Também