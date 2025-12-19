Luisão recebe jogos da Copinha 2026 e terá esquema especial de segurança

São Carlos será novamente uma das sedes da 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontece em janeiro de 2026. O município irá receber quatro equipes: Santos Futebol Clube, Real Brasília (DF), União Cacoalense (RO) e o anfitrião Grêmio Desportivo São-carlense. Os jogos serão disputados no Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

A confirmação da presença do Santos, atual campeão paulista sub-20 e um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, coloca São Carlos em evidência no cenário esportivo nacional e aumenta a expectativa por partidas de alto nível técnico na cidade.

Para garantir a segurança do público, a Prefeitura de São Carlos realizou uma reunião com o coordenador operacional do 38º Batalhão da Polícia Militar, major Renato Gonzalez, na qual foram definidas medidas específicas para os dias de jogos. Entre elas está a proibição da entrada de torcedores com camisetas de clubes brasileiros que não participam da sede de São Carlos, como forma de prevenção a possíveis conflitos entre torcidas.

Dessa forma, será permitido apenas o uso de camisas dos clubes que disputarão as partidas na cidade: Santos, Real Brasília, Cacoalense e Grêmio São-carlense. Também foi definido um espaço reservado no estádio para os torcedores do Santos Futebol Clube. A Prefeitura ressalta que camisetas de clubes estrangeiros não estão incluídas na proibição.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Fernando Carvalho, destacou a importância do planejamento e da parceria com as forças de segurança.

“Estamos muito felizes em receber novamente a Copinha e, especialmente, o Santos, que é um dos clubes mais tradicionais do país. Isso aumenta nossa responsabilidade, mas também traz visibilidade para São Carlos. Em conjunto com as forças de segurança, estamos adotando medidas para garantir que todos os torcedores possam acompanhar os jogos com tranquilidade”, afirmou.

Segundo o secretário, a expectativa é de um público médio entre 5 e 6 mil pessoas por partida, o que deve impactar positivamente a rede hoteleira, bares, restaurantes e o comércio local. “Queremos que o Luisão seja palco de grandes jogos e que a população viva essa festa do futebol com segurança e alegria”, completou.

A preparação da infraestrutura já está em andamento, com atenção especial ao gramado do Luisão, considerado um dos melhores da competição, além dos campos de apoio do La Salle e do Zuzão, que também serão utilizados pelas equipes.

Com 128 clubes distribuídos em 32 sedes de 30 cidades, a Copa São Paulo de Futebol Júnior é considerada o maior torneio de base do Brasil, revelando talentos para o futebol nacional e internacional.

Estreia em São Carlos

A competição na cidade terá início no dia 4 de janeiro, no Estádio Luisão, com os seguintes jogos:

17h15 – Grêmio São-carlense x União Cacoalense (RO)

19h30 – Santos x Real Brasília (DF)

