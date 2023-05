Luisão recebe jogo de gigantes da Bezinha

Grêmio vai forte para encarar o Galo e buscar a primeira vitória em casa na Bezinha - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Um jogo de gigantes promete agitar São Carlos a partir das 17h deste sábado, 27. No estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, acontece a abertura do segundo turno da Série B do Paulista e frente a frente, as duas melhores equipes do Grupo 3: O vice-líder Grêmio (10 pontos) e o líder XV de Jaú (12 pontos).

O jogo promete já que o time do técnico Marcus Vinícius foi o único a vencer o Galo. Justamente na abertura (1 a 0), em Jaú. De lá para cá, os visitantes somam quatro vitórias seguidas. Contra o Lobo, o fato de ainda não vencer em seus domínios.

“Acredito que temos que converter em gols as chances que temos criado. Contra o Independente foram 20 finalizações, seis chances claras. Contra o União, uma partida mais truncada com poucas chances. Mesmo assim tivemos oportunidades. Os atletas veem trabalhando muito e querem demais essa vitória dentro de casa para o nosso torcedor”, justificou o técnico gremista.

O Lobo da Central terá força máxima para o importante compromisso que pode dar a liderança ao time, em caso de vitória. Porém está ciente que seus atletas terão que se empenhar ao máximo para superar o indigesto Galo da Comarca.

“É um adversário que sempre entra para brigar pelo acesso e este ano não é diferente. Temos que tentar minimizar os pontos fortes deles e buscar fazer nosso jogo. Não tem adversário fácil nesta divisão, pois todas as equipes brigam por algo e isso torna a competição difícil”, refletiu.

Para encarar o XV, Marcus Vinícius antecipou que o Grêmio tem um modelo de jogo definido. “Não mudaremos. A ideia é buscar fazer um jogo 100% concentrado, pois é um encontro onde o vitorioso é definido nos detalhes”, finalizou.

