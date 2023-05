Lobos sub15 vencem e brigam pela vice-liderança no Paulista

Sub15 do Grêmio faz uma boa campanha no Paulista e luta pela vaga - Crédito: Divulgação

A equipe sub15 do Grêmio São-carlense está mais viva do que nunca no Campeonato Paulista sub15/sub17 e luta lado a lado com o Novorizontino, por uma vaga para a segunda fase.

As duas equipes estão com 10 pontos no grupo 4 e o são-carlense garantiu mais 3 pontos, após a vitória em cima do Sertãozinho, na manhã de sábado, 6, no estádio municipal Frederico Dalmazo.

Cauã Roberto marcou o gol solitário da partida que garantiu a bela vitória são-carlense que marcou o encerramento do primeiro turno da fase de classificação.

No complemento da rodada dupla, o Lobo da Central encarou o Touro dos Canaviais no sub17 e o placar ficou em branco. O Grêmio foi a 7 pontos e tem boas chances de se classificar, já que está em terceiro lugar, 3 pontos atrás do Taquaritinta. O Sertãozinho tem apenas 3 pontos.

O próximo compromisso do Grêmio será no próximo sábado, 13, em rodada dupla que acontece no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. Será o derby contra o São Carlos.

