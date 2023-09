Lobinhos vencem Rio Claro e avançam no Paulista sub11/sub13

Jogadores do Grêmio comemoram gol e a classificação para o mata-mata do Paulista - Crédito: @ismaeledelmafotografia77

Um final de semana perfeito para as categorias de base do Grêmio São-carlense que avançaram no Campeonato Paulista sub11/sub13. A rodada dupla aconteceu na manhã de domingo, 10, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Para seguir na competição e não depender de resultados de terceiros, os Lobinhos tinham que fazer a lição de casa e como atletas obedientes, não decepcionaram diante do Rio Claro.

No primeiro jogo da rodada dupla, em ação os pequenos do sub11 e com gols dos artilheiros Davi Ferreira e Davi Zanatta, o Grêmio fez 2 a 1 na equipe rio-clarense.

No jogo de fundo, o time sub13 e após um tenso e emocionante jogo, o Lobinho venceu pela contagem mínima, gol de Vitinho no segundo tempo.

Com os resultados, as duas equipes estão no mata-mata do Paulista e no começo desta semana serão definidos os locais, horários e datas da partidas.

