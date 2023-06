Lobinhos tentam defender ponta no Paulista sub11/sub13

Equipes são-carlenses prontas para mais um desafio no Paulista - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

O estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, será palco de uma rodada dupla pela sexta rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista sub11/sub13. A partir das 9h deste domingo, 25, o Grêmio São-carlense recepciona o XV de Piracicaba. Os jogos são pelo grupo 4.

A tarefa dos Lobinhos será complicada. As equipes, em suas respectivas categorias, realizam expressivas campanhas. Porém os adversários, são de respeito.

No sub 11, XV de Piracicaba e Grêmio estão em primeiro lugar com 10 pontos cada. O Nho Quim tem melhor saldo de gols. No sub13, os Lobinhos lideram com 12 pontos, enquanto que os pequenos visitantes estão em 5º lugar com 6 pontos.

O técnico do time sub13, Deiviti Cremonezi relatou que tem um trabalho que exige muita responsabilidade, pois o principal desafio é trabalhar o psicológico da garotada.

“Trabalhar com adolescentes está cada dia mais desafiador, pois eles obtêm muitas informações através dos meios digitais que os influenciam e passam a impressão que tudo vem fácil. Assim, não precisarão superar os obstáculos que surgirão pelo caminho. Dessa maneira, o desenvolvimento de atletas precisa estar pautado em um processo de ensino aprendizagem dos conteúdos apropriados para cada faixa etária. Através de uma liderança pelo exemplo, tentamos influenciar os garotos, a se doarem ao máximo nos treinamentos, procurando se tornarem melhores do que eles foram no dia anterior”, disse. “Esses princípios, não estão atrelados somente à área esportiva, mas também a vida cotidiana dos atletas. Pois antes de desenvolver bons atletas, temos que formar ótimos cidadãos”, ponderou.

