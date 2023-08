Lobinhos têm jornada negativa em Araraquara

Lobinhos tiveram uma manhã infeliz em Araraquara pelo Paulista sub11/sub13 - Crédito: Ismaeldelmafotografia

A manhã de domingo, 20, não foi das melhores para as equipes de base do Grêmio São-carlense, que estiveram em ação no estádio municipal Dr. Cândido de Barros, em Araraquara, pela fase de classificação do Campeonato Paulista Sub11/sub13. Os jogos foram pelo grupo 4, em ambas categorias. Os Lobinhos retornaram com duas derrotas após enfrentarem a Ferroviária, que lidera nas duas categorias.

A primeira equipe a estar em ação foi o sub11 que não apresentou um bom futebol e foi goleada por 5 a 0 pelos araraquarenses. Já o sub13, apesar de uma partida equilibrada, perdeu pela contagem mínima.

O próximo compromisso das equipes será domingo, 27, diante da Matonense, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, Luisão, a partir das 9h.

