Lobinhos respiram no Paulista sub11 e sub13

Rafael Bortolato comemora gol no sub11 que garantiu a vitória gremista - Crédito: @ismaeldelmafotografia77

Se eram resultados positivos que as equipes sub11 e sub13 necessitavam para continuarem com chances de classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista, eles vieram na tarde deste domingo, 3, no estádio municipal Barão de Serra Negra, em Piracicaba.

Os Lobinhos cumpriram jornada dupla e trouxeram da cidade piracicabana uma vitória e um empate. As duas partidas foram pelo grupo 4 da fase de classificação.

O resultado mais expressivo foi no sub11. O Grêmio, então na quinta colocação com 18 pontos, necessitava dos três pontos para seguir com chances de seguir no torneio estadual. Porém, pela frente, o líder XV de Piracicaba, que soma 25 pontos.

Porém, com um gol de Rafael Bortolato, o Lobinho venceu pela contagem mínima e foi a 21 pontos e vai para a última rodada com chances de classificação.

Já o sub13 permaneceu na terceira colocação no grupo ao empatar com o Nho Quim em 1 a 1 (gol são-carlense de Tavares). Com o resultado, o Lobinho foi a 22 pontos ganhos enquanto que o mais direto perseguidor, o próprio time piracicabano, permaneceu em quarto lugar, indo a 20 pontos. Em caso de vitória simples na última rodada, os são-carlenses carimbam o passaporte para a segunda fase.

