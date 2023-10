Lobinhos perdem e dão adeus ao Paulista sub11/sub13

SIGA O SCA NO

09 Out 2023 - 09h03

09 Out 2023 - 09h03 Por Marcos Escrivani

Lobinhos realizaram uma excelente campanha no torneio estadual - Crédito: @ismaeledelmafotografia77

Em um jogo bem movimentado e com excelentes oportunidades de gol, a equipe sub11 do Grêmio São-carlense foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista sub11/sub13.

Na manhã deste domingo, 8, no estádio municipal Bento de Abreu Sampaio Vidal, os Lobinhos perderam para o Marília AC pela contagem mínima. No primeiro jogo, no estádio Luisão, o time são-carlense havia empatado em 0 a 0.

Com o encerramento na participação do torneio estadual, o Grêmio ficou entre as oito melhores equipes da categoria. Um prêmio pela dedicação e disposição dos pequenos atletas e da comissão técnica.

