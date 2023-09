Lobinhos jogam para carimbar ‘passaporte’ no Paulista sub11/sub13

No Luisão, Lobinhos decidem o futuro no Paulista sub11/sub13. Precisam vencer - Crédito: Fernando Zanderim Júnior

Uma manhã que promete ser tensa e cheia de adrenalina, com duas equipes do Grêmio São-carlense decidindo o futuro no Campeonato Paulista sub11/sub13. O estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, será palco de dois jogos (a partir das 9h) que irão encerrar a fase de classificação, com a realização da 14ª rodada.

As duas equipes do Grêmio tem boas chances de carimbar o ‘passaporte’ para a segunda fase. Para tanto, são necessárias vitórias.

O primeiro time a entrar em campo é o sub11. O Grêmio está em 4º lugar no grupo 4 com 21 pontos, enquanto que o Rio Claro, eliminado, possui 12. Somente a vitória interessa para os Lobinhos que ainda torcem para um empate ou derrota do União Barbarense que tem igualmente 21 pontos (mas possui melhor saldo de gols e está em 3º lugar) e enfrenta o Independente de Limeira, que tem 20 pontos e está em 5º lugar e também sonha com a vaga. Para tanto tem que vencer o time de Santa Bárbara e torcer por tropeço gremista. A partida em questão acontece no estádio municipal Antonio Lins Ribeiro Guimarães.

No sub13, a situação gremista é um pouco mais confortável no grupo 4 da categoria. A equipe está em 3º lugar com 22 pontos e depende de suas forças para seguir no torneio. Para tanto, uma vitória simples em cima do Rio Claro, que tem 18 pontos e está em 5º lugar, basta.

Quem ameaça a posição gremista é o XV de Piracicaba, 4º colocado com 20 pontos. A equipe joga no estádio municipal Benito Agnelo Castello, contra o Velo Clube (7º lugar com 10 pontos), tem que vencer e torcer por derrota gremista.

