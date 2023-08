Lobinhos focam presentes para os papais no Paulista sub11/sub13

Equipes de base do Grêmio buscam bons resultados no Luisão - Crédito: Divulgação

Dois presentes para os papais. Estas são as promessas dos jogadores sub11 e sub13 do Grêmio São-carlense que estarão em na manhã deste domingo, 13, Dia dos Pais.

O estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, será o palco de rodada dupla pela 10ª rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista das categorias. Os encontros valem pelo grupo 4. Os adversários serão o Velo Clube Rio-clarense.

No sub11, o Greminho busca a reabilitação após a surpreendente derrota por 3 a 0 para o Independente de Limeira em casa. Em 5º lugar com 14 pontos, busca a vitória para se aproximar dos líderes. O adversário, porém, está um ponto atrás, na 6ª colocação. A expectativa é um jogo bem disputado, mas o técnico Rodrigo Martins está otimista. “Precisamos muito dessa vitória. Além de recolocar nossa equipe perto dos líderes, nos devolve a confiança que precisamos para o decorrer da competição. Consequentemente será um belo presente de dia dos pais para os papais dos atletas lobinhos”, disse.

O sub13, por sua vez, está em uma situação mais confortável. Empatou em 2 a 2 com o Independente e está em 3º lugar com 16 pontos. O Velo, em 6º, com 9.

Deiviti Cremonesi foi mais didático. Mas nas entrelinhas disse que o resultado é importante. E uma homenagem positiva para os papais, mais significativa ainda.

“Todas as partidas (campeonato), nas categorias iniciais de formação são importantes, principalmente para a evolução individual e coletiva dos atletas. Assim, meu foco com os atletas, consiste na busca por um jogar melhor a cada partida, tentando aliviar uma pressão interna e externa que infelizmente é imposta aos garotos tão jovens, que acaba os influenciando negativamente no seu desempenho. Mesmo sendo jovens, trabalhamos o aspecto mental para entenderem e compreenderem o senso de merecimento. Assim, a vitória será encarada como consequência e não como fim. Para o jogo de domingo contra o Velo Clube, Dia dos Pais é mais uma oportunidade para os garotos demonstrarem o seu potencial se divertirem e honrar a camisa do Grêmio”, finalizou.

