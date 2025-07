Lobinhos fazem boas campanhas no Paulista sub13 e sub14

Compartilhar no facebook

Lobinhos estiveram em ação e obtiveram uma vitória frente o Rio Claro - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

As equipes sub13 e sub14 do Grêmio São-carlense mantém a regularidade e fazem uma boa campanha no Campeonato Paulista. Em ambas categorias, lutam pela classificação para a segunda fase da competição.

Na categoria sub14, os Lobinhos possuem a quarta melhor campanha, totalizando até aqui, 17 pontos ganhos. Já o sub13 está em 5º lugar com 13 pontos conquistados após sete rodadas.

No domingo, 29, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, encararam o Rio Claro. Nesta fase da competição, todas as partidas terão disputa de pênaltis valendo um ponto extra.

Pelo sub13, os Lobinhos foram derrotados por 2 a 0. Nos pênaltis, vitória por 9 a 8. Já no sub14, com gol de Richard Neymar, vitória por 1 a 0, mas derrota nos pênaltis, por 5 a 3.

Na manhã do próximo domingo, 6, as duas equipes retornam a campo e a partir das 9h enfrentam o Velo Clube na casa do adversário.

