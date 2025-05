Lobinhos fazem “barba e cabelo” em Matão

Lobinhos comemoram gol na dupla vitória gremista em Matão - Crédito: Ismael e Delma Fotografias

As categorias de base do Grêmio São-carlense brilharam na manhã de domingo, 25, quando estiveram em ação pelo Campeonato Paulista sub13 e sub14. No estádio municipal Hudson Buck Ferreira, encararam a SE Matonense pela segunda rodada da primeira fase. Nessa edição da competição, todas as partidas terão disputa de pênaltis valendo um ponto extra.

A primeira equipe a estar em ação foi o sub13, que superou a Matonense por 2 a 1, com gols de Leonardo Taboada. Nos pênaltis, outra vitória por 5 a 3.

No sub14, uma apresentação de gala e uma goleada por 6 a 0 com gols de Richard Neymar (3), Davi Almeida (2) e Wellington. Nos pênaltis, derrota por 4 a 3.

Com os resultados, as duas equipes permanecem invictas na competição. Os Lobinhos voltam a campo no domingo, 1, a partir das 9h para enfrentar o União São João, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

