Lobinhos especiais irão assistir Grêmio x Jabaquara

Não é só futebol. É empatia, amor, carinho e uma atenção especial ao próximo. E põe especial nisso. Se na quarta-feira, 5, crianças carentes de escolinha futebol prestigiaram Grêmio 3 x 1 Fernandópolis no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, pelo Campeonato Paulista da Série B, uma galerinha muito especial estará presente a partir das 16h deste sábado, 8.

Na oportunidade o Grêmio São-carlense enfrenta o Jabaquara de Santos no encerramento do primeiro turno da segunda fase e nas arquibancadas, além da Raça Gremista e da massa tricolor, crianças autistas estarão dando um colorido especial e uma força extra para os jogadores comandados pelo técnico Marcus Vinícius.

A direção do Lobo da Central, convidou uma ONG que atende crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) para entrar em campo com os atletas. Após as solenidades oficiais, os pequenos lobinhos especiais vão à arquibancada para empurrar o time para mais uma vitória.

Em nota, a direção gremista explicou a iniciativa. “Queremos reforçar a missão de levar o nosso futebol com responsabilidade social além das quatro linhas. Nos sentimos honrados em receber essa torcida mirim tão especial. O espectro autista atinge hoje mais de dois milhões de pessoas somente no Brasil. E o Grêmio São-carlense é nosso e de todos nós.

