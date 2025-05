Lobinhos encaram em casa, o Velo Clube pelo Paulista sub13/sub14

Base se prepara para o Paulista; expectativa positiva para a estreia - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Vai ser dada a largada do Campeonato Paulista sub13/sub14 e os Lobinhos do Grêmio São-carlense estarão em ação a partir das 9h deste domingo, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. Em uma rodada dupla que promete muita emoção, os times são-carlenses recepcionaram o Velo Clube de Rio Claro.

Nas últimas semanas o técnico Welington da Silva trabalhou os jogadores com bola, além de atividades físicas, técnicas e táticas. As duas equipes têm, em sua maioria, atletas formados em escolinhas de São Carlos e a expectativa é a melhor possível.

De acordo com Welington a expectativa para a estreia é muito grande. “Os meninos estão animados, focados e também um pouco ansiosos, o que é natural para uma competição importante como o Campeonato Paulista”, informou o treinador que reforçou as atividades intensas pré-campeonato.

“Trabalhamos bastante durante a preparação, tanto na parte técnica quanto no emocional, para que eles entrem em campo confiantes e tranquilos. Acredito que chegamos para a estreia preparados para buscar a vitória na nossa casa. Os atletas sabem da importância de vencer nos nossos domínios e estão preparados para assumir a iniciativa do jogo”, ponderou, salientando que confia no potencial da equipe, no comprometimento dos atletas e no que foi construído até aqui. “Agora é colocar tudo em prática”, concluiu.

Rodada 1, domingo, 18

Sub13

XV de Jaú x União São João

Porto x Ferroviária

Rio Claro x Matonense

Grêmio São-carlense x Velo Clube

Sub14

XV de Jaú x União São João

Porto x Ferroviária

Rio Claro x Matonense

Grêmio São-carlense x Velo Clube

Leia Também