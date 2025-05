Lobinhos em ação, encaram a Matonense fora de casa

Categorias de base do Grêmio estarão em ação pela segunda rodada do Paulista - Crédito: Fernando Zanderin Junior

Animados com a boa estreia em casa pelo Campeonato Paulista sub13 e sub14, as equipes do Grêmio São-carlense estarão em ação na manhã deste domingo, 25, quando se apresentam pela segunda rodada do estadual.

No estádio municipal Hudson Buck Ferreira, a partir das 9h, terá rodada dupla com os Lobinhos enfrentando a Matonense em dois jogos que prometem muita emoção.

A rodada completa terá mais três partidas, a saber:

Velo Clube x Porto Foot Ball

União São João x Rio Claro

Ferroviária x XV de Jaú

