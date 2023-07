Lobinhos conquistam dois empates em Santa Bárbara

SIGA O SCA NO

Em um jogo disputado, Lobinhos empataram com o Barbarense - Crédito: Delma Pereira Gonçalves

Uma rodada dupla de igualdades na manhã de domingo, 30, em Santa Bárbara D’Oeste. Na abertura do segundo turno do Campeonato Paulista Sub11/Sub13, ninguém levou a melhor entre União Barbarense e Grêmio São-carlense.

No estádio municipal Antonio Luiz Ribeiro Guimarães, dois empates envolvendo os primeiros colocados em ambas categorias em duas partidas bem disputadas.

No primeiro jogo, no sub11, os Lobinhos saíram na frente com um gol de Rafa Bortolato. Porém, na etapa final, cederam o empate para os pequenos anfitriões.

Já no jogo de fundo não faltou empenho e determinação, mas Barbarense e Grêmio ficaram no 0 a 0.

No próximo domingo, 6, os Lobinhos estarão em ação a partir das 9h em rodada dupla prevista para o estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, quando as duas equipes irão recepcionar o Independente de Limeira. Rafa Bortolato

