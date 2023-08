Lobinhos autistas: uma torcida diferente e contagiante

SIGA O SCA NO

Uma garotada diferente, porém, muito animada: os Lobinhos Autistas mandam força extra para os lobões em campo - Crédito: Divulgação

Se o Grêmio São-carlense tem a Raça Gremista, como uma torcida organizada que acompanha o time em todos os jogos da Série B do Campeonato Paulista, o clube agora ganhou uma torcida formada por integrantes organizados e diferentes. Uma força extra que vem da arquibancada. Um incentivo a mais para os jogadores e comissão técnica em busca do acesso a Série A3 em 2024.

Idealizada pela coordenadora de Inclusão e Acessibilidade, Lidiane Pìres Bedinotto, 32 anos e incentivada pelo marido Renan Bedinotto e mamãe da pequena Ana Laura, 10 aninhos, foi criada a organizada Lobinho Autistas. Uma torcida com integrantes que vai de 1 aninho a 18 anos, de ambos os sexos, possuem fardamento padronizado e que vão em todos os jogos do clube no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, sempre acompanhados por seus responsáveis.

A torcida possui até um espaço reservado, ao lado da arquibancada coberta. São hoje aproximadamente 35 jovens torcedores. Uma galerinha animada que tem a entrada franqueada pela direção do clube. Tanto para os fervorosos incentivadores mirins, como para seus responsáveis.

EM SOCIEDADE

De maneira muito simpática, Lidiane concedeu entrevista ao São Carlos Agora e relatou que a ideia de criar uma torcida autista nasceu no intuito de proporcionar a inclusão aos pequenos lobinhos. “Eles torcem muito e se sentem seguros. Estão em sociedade. O Grêmio ajuda na inclusão, na evolução dessa garotada. No futebol, no estádio, todos se sentem como parte do espetáculo. O clube cuida da gente”, disse.

De acordo com ela o barulho poderia até incomodar os pequenos autistas. Porém, o efeito é contrário e as crianças se sentem à vontade, se distraem e interagem.

Lidiane disse ainda que a direção do Grêmio “assinou embaixo” a sua iniciativa. “Apresentei a ideia e ela foi aceita de pronto. A primeira iniciativa foi quando algumas crianças entraram com os jogadores em uma das partidas. Depois a torcida acolheu com respeito e simpatia. Sem contar que vários patrocinadores compraram a ideia e nos apoiaram. Nem quiseram estampar a marca da empresa nas camisas. Apoiaram a causa”, afirmou.

EM CASA

A Lobinhos Autistas é a primeira torcida organizada que reúne jovens do interior paulista. E a ideia surgiu na residência de Lidiane, durante diálogo com o marido.

“Eu estava conversando com o Renan, em casa e como trabalhamos com inclusão e acessibilidade, nasceu a ideia das crianças entrarem com os jogadores. Confesso que bateu insegurança levando em conta a questão sensorial. Mas tentamos e foi muito legal. Valeu a pena”, confessou.

AUMENTAR A TORCIDA

“Vamos pra galera”. Animada, Lidiane disse que a Lobinho Autistas está aberta para novos integrantes. “Queremos aumentar o número de torcedores”, disse.

De acordo com ela, quem quiser integrar a organizada mirim do Grêmio São-carlense, basta que os responsáveis pelas crianças autistas entrem em contato pelo fone (WhatsApp) 16 99186-6846. “Todos serão muito bem vindos e vamos ajudar o nosso Grêmio a ficar ainda mais forte”, finalizou.

