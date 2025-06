Lobinhos acabam com invencibilidade do União e comemoram duas vitórias

Vitória e “marrentos”: Lobinhos comemoram gol diante do União São João - Crédito: Fernando Zanderin Júnior

Mais uma vez, barba e cabelo. E com requintes de crueldade. As categorias de base do Grêmio São-carlense brilharam pela terceira rodada do Campeonato Paulista sub13 e sub14 e conquistaram expressivas vitórias pelo grupo 3 diante do União São João de Araras na manhã de domingo, 1, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

As equipes são-carlenses se mantiveram nas primeiras colocações e de quebra, acabaram com a invencibilidade das equipes ararenses. Nessa primeira fase da competição, todas as partidas terão disputa de pênaltis valendo um ponto extra, independentemente do resultado final.

A vista gremista começou pelo sub13, com vitória por 2 a 0, com gols de Davi Ferreira e Pedro Gobato. Nos pênaltis, derrota por 5 a 4.

No sub14, os Lobinhos passaram o trator no adversário e vitória por 3 a 0 com gols de Gabriel Bertani, João Serraglia e Pedro Nero. Nos pênaltis, vitória por 5 a 4.

Os Lobinhos voltam a campo domingo, 8, a partir das 9h, para enfrentar a Ferroviária, em Araraquara.

