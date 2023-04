Lobão Sorriso chega para reforçar o Grêmio São-carlense

Lobão Sorriso vai estar na rodada dupla de sábado no Luisão, quando o Grêmio encara a Ferroviária - Crédito: Divulgação

O Grêmio São-carlense tem mais um reforço para a temporada 2023. Inicialmente para as categorias de base. Mas também confirmada pela direção do clube, em todos os jogos do profissional e com direito a distribuição de brindes.

Trata-se do simpático Lobão Sorriso. Um mascote que existia somente nas plataformas virtuais do clube mas que, a partir de agora, ganhou forma e estará atuando de maneira presencial junto a torcida gremista.

O inusitado reforço estará em ação neste final de semana. O Lobão Sorriso marcará presença neste sábado, 22, na rodada dupla do Campeonato Paulista sub15 e sub17 contra a Ferroviária, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão.

Segundo o diretor de Marketing e Mídias Sociais, Fernando Zanderin Jr, o mascote do Grêmio São-Carlense já existia virtualmente e esteve sempre acompanhado da divulgação da base. “Por isso, a sua criação vem aproximar ainda mais os jovens torcedores do clube, projetando nas pessoas a nossa filosofia de acolhimento e simpatia junto à cidade. Além disso, a ideia é que ele esteja cada vez mais presente nas ações sociais realizadas pelo clube através do Instituto Esperança São-Carlense e em ações de patrocinadores e parceiros", finalizou.

Leia Também