Lobão quer fazer laços de empatia com novos lobinhos

Mascote Lobão Sorriso com os “lobinhos” que foram prestigiar o Lobo da Central - Crédito: Fernando Zanderim Junior

Não tem como mensurar o calor de várias crianças. Muito menos se de fato, a “molecada” é pé quente, mas a direção do Grêmio São-carlense teve uma sacada pra lá de positiva e aproveitando o fato do Lobo da Central jogar no meio de semana, no período a tarde e em época de férias escolares, fez um convite inusitado para escolinhas de futebol de São Carlos. A meta, criar laços entre o clube e a nova geração de são-carlenses.

Crianças participantes dos projetos sociais e escolinhas Nave Sal da Terra, Formiga Verde, Jovens Talentos, Mult Sport, Flamingo e Salesianos, estiveram presentes na tarde desta quarta-feira, 5, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, e vibraram com a vitória por 3 a 1 em cima do Fernandópolis pela Série B do Campeonato Paulista e de quebra viram a melhor apresentação do time orientado por Marcus Vinícius no campeonato.

O ambiente foi diferente, com uma torcida calorosa e inocente. Brincadeiras, incentivo e os atletas corresponderam em campo, com um espetáculo de encher os olhos.

Sobre a iniciativa, o São Carlos Agora entrou em contato com a direção do clube, o motivo de levar crianças ao estádio. “Aproveitamos as férias escolares e o horário do jogo. Resolvemos convidar algumas ONGs e escolas de futebol para prestigiar a equipe. É uma forma de apresentar o clube para a nova geração e criar laços futuros. Essas sementes, aproveitando a boa fase da equipe, acredito que vamos fortalecer nossa torcida e unir as gerações de gremistas”, disse, em nota, a assessoria de imprensa. “Vamos fazer mais vezes, pois a atmosfera do jogo foi diferente com o incentivo da criançada”, emendou.

