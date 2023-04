Liz quer uma Águia em “céu de brigadeiro”

Agnaldo Liz durante treino da Águia: técnico garante que time está preparado para a estreia - Crédito: Divulgação

Ser predadora e estar sempre em um voo “alto e constante”. Enfim, em um “céu de brigadeiro”. Com esta expectativa, o técnico “comandante” Agnaldo Liz manda a campo o São Carlos para a estreia no Campeonato Paulista da Série B. A partir das 16h deste sábado, 22, encara o Mogi Mirim no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão. A partida vale pela primeira rodada da fase de classificação do Grupo 3 que tem ainda o Independente de Limeira, Grêmio São-carlense, União São João de Araras e XV de Jaú.

Em entrevista ao São Carlos Agora, Liz disse que a meta da Águia é realizar uma expressiva campanha na Bezinha. Inicialmente não crava o acesso, mas afirma que essa é a meta, mas que será buscada passo a passo, jogo a jogo.

Afirmou ainda que o time está em formação, mas pretende ter em mãos um grupo homogêneo. Sobre a partida de estreia, admitiu que a equipe será equilibrada e competitiva e que vai em busca da vitória para somar os três primeiros pontos e largar na competição com o “pé no acelerador”.

A ENTREVISTA

São Carlos Agora - Como chega o São Carlos para a estreia na Bezinha? A equipe está completa. Foram feitos jogos-treino?

Agnaldo Liz - O São Carlos chega para a estreia bem dentro daquilo que a gente vem trabalhando no dia a dia, apesar de ser menos tempo do que pretendíamos e ter alguns atletas que chegaram depois devido aos campeonatos que disputavam. Temos alguns atletas voltando de lesão, mas a equipe está bem ajustada para a estreia. Alguns jogadores que considero titulares ficam de fora neste primeiro momento, porém estamos completos. Temos um grupo homogêneo com grandes valores e acreditamos que pelo equilíbrio de todos vamos fazer uma boa estreia e sequência.

Fizemos alguns jogos-treinos e a evolução foi muito importante. Não considero os resultados, mas tivemos crescimento e isso foi muito importante para a sequência do trabalho, além desta, última semana estar sendo muito proveitosa.

SCA - Neste ano, a meta é o acesso?

Liz - A gente vai passo a passo, não prometendo nada, mas com muito empenho, trabalho e dedicação todos os dias. Isso tem sido colocado na cabeça dos atletas e nos treinamentos aplicados. A gente tem se adaptado muito bem a isso para surpreender os adversários e buscar passar de fase, que é a nossa a primeira meta. Cada fase é muito importante para nós visando chegar no objetivo final lá na frente, mas sempre pensando nos passos que precisam serem dados.

SCA - Estrear em casa aumenta a responsabilidade? Por que?

Liz - Estrear em casa é um compromisso importante para cada equipe que queira ter sucesso, porém o campeonato começa agora e tem seus contratempos também. Acredito que a gente vai fazer um grande jogo contra o Mogi Mirim e vamos buscar os três pontos para largar na tabela muito bem. Sabemos da importância de fazer o resultado em casa.

SCA - Como o técnico Agnaldo Liz define a Águia para 2023?

Liz - Esperamos que o voo da nossa Águia seja alto e constante.

