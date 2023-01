Liga Desportiva promete campeonatos municipais e regionais em 2023

ADN Champions foi uma das competições promovidas pela Liga Desportiva - Crédito: Lourival Izaque

A Liga Desportiva de São Carlos, divulgou esta semana, o calendário esportivo 2023 que a entidade pretende promover para os esportistas da cidade e da região.

Após a repercussão positiva da primeira edição ADN Champions Cup e Copa São Carlos, ambas realizadas em 2022, a entidade esportiva promete mais novidades, com a promoção de várias competições no futebol de campo.

A segunda edição ADN Champions Cup em 2023 terá, por exemplo, as séries ouro e prata. Também está prevista a Copa São Carlos de Futsal para atletas juniores (sub19), adulto, sub13 e sub15 e ainda no feminino.

A Liga Desportiva de São Carlos prevê ainda competições municipais e regionais nas categorias de base. A meta, segundo os dirigentes, é realizar a Copa da Amizade Interior nas categorias sub12, sub14 e sub16. No adulto, está nos planos a Copa Regional LDSC 2023.

Segundo a Liga Desportiva, todas as competições serão realizadas em parceria com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Esportes e Cultura (Smec) e Câmara Municipal, além de investimentos da iniciativa privada.

"Transparência e respeito com os praticantes do esporte faz toda diferença no trabalho realizado. Todo projeto para 2023 foi estudado e pensando na melhor maneira possível para que a temporada possa ser melhor que 2022. A LDSC antes de ser fundada cresceu de um projeto montado durante cinco anos, antes de sair do papel. Isso faz toda diferença", disse o secretário da entidade, Maicon Rodrigo.

Segundo ele, a filiação de times interessados em disputar as competições da Liga foi prorrogada sexta-feira, 20. Atualmente a Liga conta com 16 equipes regularmente inscritas na série ouro (River Plate, Atecubanos, Juventus, Os Prédios, Paulista, Sanka City, Adesm CFA, Mirante, Juventude, Romeu Tortoreli, Atlético Munique, Santa Angelina, Cruzeiro do Sul, Mercenários, Vila Prado e Redenção) e na série prata, 25 equipes (Policarbon, AC Milan, New United, CR Flamingo, Atlético Itamarati, Barbaridade, Vila Grêmio, Proara, Jockey Club F.C, Guarani São Carlos, Red Back, Zé Bebeu, Cometa, Abdelnur, Paulistano, Nem Lá Nem Cá, Cruz Azul, Taquaral FC, Centenário, Mariense São Carlos 3, Santa Fé, Araucária, Jacobucci, Tijuco Preto e União Douradense).

"O esporte é mais do que a prática esportiva. É também socialização e integração pessoal entre as comunidades de toda cidade. Através do esporte se forma cidadãos de bem", garantiu o presidente da Liga, Aparecido Neuto de Oliveira.

Leia Também