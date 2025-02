Liga Desportiva prepara calendário para 2025

Liga Desportiva tem um calendário recheado para o futebol amador de São Carlos e região - Crédito: Divulgação

Sob o comando de Aparecido Neuto de Oliveira, a Liga Desportiva de São Carlos prepara a temporada 2025 e a meta é reunir centenas de esportistas nos finais de semana em São Carlos e região.

Nesta semana, segundo o dirigente, as atividades serão iniciadas no sentido de montar a programação. A princípio, de acordo com o dirigente, a primeira competição do ano deve ser a Champions Cup, dividida nas séries Ouro e Prata. No segundo semestre, a Copa São Carlos (futebol e futsal).

Neuto informou ainda que existe a possibilidade da Liga realizar este ano um campeonato regional destinado às categorias de base (sub11, 13, 15 e 17).

“A série Ouro (Champions) temos a previsão para começar no início de abril). A prata no final do mesmo mês ou no mais tardar, no começo de maio. Já regional para a base, não temos uma data definida, mas estamos fechando o apoio do vereador Djalma Nery para que possamos colocar em prática esta competição. Na nossa programação tem a Copa São Carlos (futsal e futebol) para o segundo semestre”, finalizou Neuto.

