Liga Desportiva doa alimentos para entidade filantrópica

Mantimentos arrecadados pela Liga foram doados para entidade filantrópica do Aracê de Santo Antonio - Crédito: Divulgação

Não visar somente o futebol, mas paralelamente a solidariedade e a consequente ajuda ao próximo. Desta forma, a Liga Desportiva de São Carlos realizou sexta-feira, 12, a doação de alimentos que foram arrecadados durante o torneio início da série prata da Champions League, ocorrido domingo, 7 de maio.

Todos os mantimentos arrecadados, foram doados para a Comunidade Missionária Mãe de Misericórdia, no Aracê de Santo Antônio, que atende pessoas com deficiências reduzidas.

Segundo o presidente da LDSC, Neuto Aparecido, a busca de apoio a população sempre irá fazer parte dos projetos da Liga que pretende auxiliar a comunidade de forma positiva. “Lembrando que nesse ano a Liga já fez ação social com doação de alimentos para animais, e na série ouro arrecadou alimentos destinados para entidades que praticam solidariedade”, disse.

De acordo com Neuto, o final de semana também foi de muita satisfação para a Liga, pois um dos atletas que disputam as competições da entidade, Thiago Olegario, conhecido como Negueba, com apoio de um dos diretores da entidade, Rafael Bastos, que hoje faz parte da comissão do União Mogi que disputa a Série B do Campeonato Paulista, após ótimas atuações pela equipe do Aracy nas primeiras rodadas da competição, recebeu convite para um período de testes e fez sua estreia na última sexta-feira no empate em 1 a 1 com equipe de Guarulhos.

Leia Também